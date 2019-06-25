Trump tacizle suçlanmıştı: "Benim tipim değil"
ABD Başkanı Donald Trump, 1990’larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll’a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddetti. Trump, Caroll’un New York’ta bir alışveriş mağazasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu hakkında yalan söylediğini ifade ederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak ilk olarak o benim tipim değil, ikinci olarak ise böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı" dedi. 75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçtiğimiz Cuma New York dergisinde iddialarda bulunmuştu. Caroll, Trump’ı cinsel taciz ile suçlayan 16’ncı kadın ancak Trump kendisine karşı yapılan tüm iddiaları reddetti.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz