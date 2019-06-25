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"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor.

"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" mask
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" İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasına resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir.

Son seçim tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlayacaklarını söyledi.

YSK Kararını bekleyeceğiz

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararıyla ilgili açıklamada bulunana Cumhurbaşikanı Erdoğan, " Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." dedi.

(İHA)

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