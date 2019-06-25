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ABD Başkonsolosluk çalışanı serbest bırakıldı

ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına başlandı.