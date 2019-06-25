ABD Başkonsolosluk çalışanı serbest bırakıldı
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve konsolosluk yetkilileri takip etti. Mahkeme, Nazmi Cantürk’ün ev hapsini kaldırıp, adli kontrol şartı yönünde karar verdi. Eşi Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk’ün adli kontrol şartı kaldırıldı.
(İHA)
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