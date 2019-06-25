Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:23 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:28 TSİ

Erdoğan:"S-400’de geri adım atmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız" dedi.
Erdoğan:"S-400’de geri adım atmayacağız" mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erdoğan:" S-400’de geri adım atmayacağız"

TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları ve S-400 meselesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı başlamadan önce salona giren Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra yanına oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin İstanbul ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini diliyorum. Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan süreci anlatan Erdoğan, “Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette Cumhur İttifakı adayı Binali Bey’in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Asıl önemli olanın milli iradenin en sağlıklı, güvenli, şaibesiz şekilde tecelli etmesi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisi ile ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir. 31 Mart’ın galibi ise tartışmasız bir şekilde Cumhur İttifakı’dır. AK Parti ve MHP’dir. Milletimiz 31 Mart seçimlerinde ülke genelinde bize il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye başkanlıklarında yüzde 55’lik bir oranla destek vermiştir. İstanbul’da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini, 312 meclis üyeliğinin 180’ini kazanarak tartışmasız bir zafere imza attık. Büyükşehir seçimlerinde İstanbul’da 2004’de yüzde 45,3, 2009’da yüzde 44,7 oranında, 2014’de de 47,9 oranında oy almıştık.

Geçtiğimiz Pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Bu oran kazanmamıza yetmedi. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul’da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 belediye meclis üyesi ile halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içinde olacağız. Aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeyi en büyük paye görerek son nefesimize kadar bu yolda yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizim siyasetimizde milleti darılmak, milleti suçlamak yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart’ta, gerek 23 Haziran’da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız” açıklamasında bulunan Erdoğan, milletin verdiği mesajları görmezden gelmeyeceklerini söyledi.

“S-400 MESELESİNDEN BUNDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

“Türkiye’nin bir türlü çökertemedikleri istikrarına yönelik saldırılar dün de eksilmedi, bugün de sürüyor, yarın da devam edecektir. Kim ne yaparsa yapsın biz milletimizle birlikte kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, "S-400 Hava Savunma Sistemlerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sipariş ettiğimiz S-400 Hava Savunma Sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine kapılarımız daima açık olmuştur. Türkiye kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülke ile müzakere etmek, bu konuda izin almak, baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız.”

Çin ve Amerika arasında süren ticaret savaşını herkes için kazanca dönüştürecek bir istikamete çevirecek tüm girişimlere destek verdiklerini söyleyen Erdoğan, “ Dünya çapında İslam’a, Müslümanlara ve bunların en büyük temsilcisi olarak görülen Türklere karşı yürütülen husumet politikalarına en gür seda ile karşı çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

(Derya Yetim - İlker Turak - Hülya Keklik - Ömer Çetin /İHA)

Bugün 12:23 TSİ Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
CHP'li Öztrak: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır mask
CHP'li Öztrak: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır
Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil." mask
Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."
YSK Başkanı Güven: "Rakamlar yüzde 100 sisteme işlendi” mask
YSK Başkanı Güven: "Rakamlar yüzde 100 sisteme işlendi”
Mayıs Ayında Siyaset Gündeminin Zirvesinde Yüksek Seçim Kurulu Vardı mask
Mayıs Ayında Siyaset Gündeminin Zirvesinde Yüksek Seçim Kurulu Vardı
İmamoğlu’nun seçimi kazanması kutlandı mask
İmamoğlu’nun seçimi kazanması kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Motorine 22 kuruş zam mask
Motorine 22 kuruş zam

GALERİ

Çimento sektörünün 2019 ihracat hedefi 800 milyon dolar mask
Çimento sektörünün 2019 ihracat hedefi 800 milyon dolar
Askerlik yolunda at sırtında 630 kilometre mask
Askerlik yolunda at sırtında 630 kilometre
Hobisi mesleği oldu mask
Hobisi mesleği oldu
Maltepe’de skandal İmamoğlu kutlaması mask
Maltepe’de skandal İmamoğlu kutlaması
Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldular mask
Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldular
Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada mask
Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL