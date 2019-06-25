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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siparişle kabine revizyonu olmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak, "Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz.

Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok." dedi.

YSK Kararını bekleyeceğiz

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararıyla ilgili açıklamada bulunana Cumhurbaşikanı Erdoğan, " Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." dedi.

detaylar birazdan....

(İHA)

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