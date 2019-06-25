YÖK, Türk Üniversitelerini Dünyaya "Tek Tık" ile Tanıtıyor

Yükseköğretim Kurulunca geçen ay yabancı öğrencilere yönelik kontenjan sınırlamasının kaldırılmasının ardından Türkiye'deki yükseköğretim sistemini ve üniversiteleri uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yeni bir adım daha atıldı.

Bu kapsamda, Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı www.studyinturkey.gov.tr​ adlı internet sitesi, kapsamlı bir şekilde güncellenerek Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yeniden hazırlandı. Ülkemizdeki üniversitelerin vizyonu, misyonu, odaklandıkları faaliyet alanları, Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren programları ile dünya sıralamalarındaki yerleri gibi bilgilerin yer aldığı sitede, uluslararası öğrencilere sunulan imkân ve fırsatlara da yer verildi.

3 dilde 700'den fazla video hazırlandı

İnternet sitesi için geliştirilen arama motoruyla, öğrencilerin ilgi duydukları programlara ilişkin eğitim dili, türü, üniversitenin bulunduğu şehir veya bilim dalına göre kendilerine en uygun üniversiteye erişmeleri kolaylaştırıldı.

Uluslararası öğrencilerin Türk üniversiteleri hakkında öğrenmek isteyebilecekleri bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla site için 3 dilde 700'den fazla kısa video hazırlandı. Videolarda, Türkiye'deki üniversitelerin fakülte, program, akademik kadro bilgilerinden burs olanaklarına, öğrenim ücretlerinden barınma imkânlarına, başvuru, kabul ve kayıt şartlarından ulaşım durumuna, ülkenin ikliminden yemek kültürüne varana kadar pek çok bilgiye yer verildi.

Proje kapsamında, gelecek süreçte Türk yükseköğretim kurumlarına yönelişin hem nitelik hem de nicelik yönüyle daha da artması bekleniyor.

"Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 148 bine sıçradı"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede bulunan yabancı öğrenci sayısının 48 binden 4-5 yıl içinde 148 bine sıçradığını belirterek, bu başarının altında yaptıkları bir dizi düzenlemenin, tanınan üniversite sayısını artırıcı tedbirlerin bulunduğunu ifade etti. Study in Turkey Projesi'nin YÖK tarafından yaşama geçirilmiş olmasının birçok anlamının ve öneminin bulunduğunu ifade eden Saraç, bunların en önde geleninin "güvenilirlik" olduğuna işaret etti.

"Study in Turkey" markasının YÖK'ün kapsamlı ağı ve güvencesiyle sunuluyor olması, kurgulanan platformun özellikle yurt dışındaki güvenilirliği ve itibarı açısından son derece değerli." diyen Saraç, şöyle devam etti:

"YÖK, bu projeyle bir bakıma Türkiye'deki yükseköğretim yapısını ve yükseköğretim kurumlarımızı tanıtma misyonunu üstlenmiş ve yerine getirmiş olmaktadır. İkincisi eşitliktir. Geliştirilen Study in Turkey bünyesinde, Türkiye Yükseköğretim Sistemi'nde yer alan bütün üniversiteler belirli bir format çerçevesinde uluslararası öğrenci ve kurumlara tanıtılmaktadır. Üçüncüsü çeşitliliktir. www.studyinturkey.gov.tr internet adresine giriş yapan öğrenci, akademisyen, yönetici, bürokrat, her birey ülkemize, şehirlerimize, yükseköğretimimize, üniversitelerimize dair bilgi ve haberlerin fotoğraf ve videolarla desteklendiği bir dünyaya erişmektedir."

YÖK Başkanı Saraç, kullanıma açtıkları internet sitesinin, periyodik aralıklarla güncellenerek doğru ve güvenilir yapısını dinamik bir şekilde devam ettireceğini vurguladı. Saraç, "Proje aslında Yeni YÖK'ün 'Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi'nin bir bileşeni. Bu istikamette yeni bazı düzenlemelerin de hazırlığı içindeyiz ve kısa zaman içerisinde bunları da hayata geçirmeyi umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.​