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Lider QASHQAI Güçlenerek Geldi

Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli NISSAN QASHQAI, 160 hp maksimum güce sahip yeni 1.3 litre DIG-T benzinli ve daha düşük yakıt tüketimiyle yenilenen 1.5 litre dCi dizel motorları, sürüş keyfini artıran yeni otomatik şanzıman seçeneği ve Apple CarPlay ile Anroid Auto entegrasyon teknolojisine sahip yenilenen multimedya sistemi ile artık daha güçlü.
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Lider QASHQAI Güçlenerek Geldi

Daha güçlü Yeni QASHQAI, Haziran ayından itibaren NISSAN Yetkili Satıcıları’nda SUV tutkunlarını bekliyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV’si NISSAN QASHQAI, daha yüksek performanslı 1.3 litre DIG-T benzinli ve daha tasarruflu 1.5 litre dCi dizel motor seçeneklerine kavuştu. Daha güçlü Nissan Qashqai, Haziran İtibariyle Türkiye yollarına çıktı.

ODD verilerine göre 2018 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli NISSAN QASHQAI, iki yeni motor seçeneğinin yanı sıra yeni otomatik şanzıman seçeneği ile Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarını da desteklen ve yenilenen multimedya sistemi de sunuyor.

Yeni 1.3 litre DIG-T benzinli yeni motor seçeneği, 160 beygir gücüne rağmen yüksek verimliliği ile dikkat çekiyor. Daha az yakıt tüketimi ve daha düşük karbondioksit emisyonuna sahip olan NISSAN QASHQAI 1.3 litre DIG-T benzinli motor seçeneği, Renault-Nissan-Mitsubihi ittifakı ve Daimler işbirliği ile geliştirildi.

NISSAN, 1.3 litre DIG-T benzinli motoru ilk kez QASHQAI’de kullanırken, söz konusu model 6 vitesli manuel ve tamamen yeni geliştirilen 7 vitesli Çift Kavramalı Şanzıman (Dual Clutch Transmission - DCT) seçenekleri ile sunuluyor. Çift Kavramalı Şanzıman bir NISSAN modelinde ilk kez kullanılırken, sürücülere; sportif ve daha doğrudan dinamik deneyim, geliştirilmiş dur-kalk performansı ve yumuşak güç dağıtımı sağlıyor.

160 hp güce sahip NISSAN QASHQAI’nin 1.3 litre DIG-T benzinli motor seçeneği, Türkiye’de 6 vites manuel ve 7 vites Çift Kavramalı Şanzıman ile iki versiyon olarak sunuluyor. Manuel vitesli versiyon 260 Nm torka sahipken, çift kavramalı otomatik vitesli versiyonu 270 Nm torka sahip. Bu geliştirilmiş benzin çekişli seri, NISSAN QASHQAI’de sürüş için yeni bir standart getiriyor. Sürücüler, daha fazla güç ve tork sayesinde gelişmiş tepki ve hızlanmayı, daha yumuşak ve doğrusal güç dağıtımını ve daha sessiz sürüş deneyimini kolayca fark edecekler.

Ayrıca, tüm bu yeni aktarma organları, en son Euro 6d-Temp emisyon standartları ile de uyumlu.

160 beygir gücündeki yeni 1.3 DIG-T benzinli motor seçeneği ile birlikte QASHQAI artık 115 beygir gücüne sahip 1.5 dCi versiyonlarında Çift Kavramalı Şanzıman (DTC) seçeneğine de sahip. Ek güç aktarma sistemi QASHQAI müşterileri için daha da fazla seçenek yaratırken, aynı zamanda yüksek tork çıkışı ile yakıt verimliliği için dizel güç aktarma sistemine ihtiyaç duyanlar için otomatik bir seçenek sunuyor.

Bugün 13:34 TSİ - Ekonomi

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