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Kahramankazan'da Ahilik Kültürü Yaşatılıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçe merkezinde her hafta salı günleri kurulan Salı Pazarını esnaf ve vatandaşlarla birlikte dualar eşliğinde açtı. İlçelerinde ahilik geleneğini yaşattıklarını ifade eden Başkan Oğuz esnafa hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulundu.
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Kahramankazan'da Ahilik Kültürü Yaşatılıyor mask
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Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiyeye örnek olan Kahramankazan Belediyesi ilçe esnafını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda ilçede her hafta Salı Pazarının açılışını dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile yapıyor. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da pazarın açılış duasına katılıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birlikte dua ederek pazarın açılışını gerçekleştirdi. Din görevlileri eşliğinde yapılan duanın ardından açılan Salı Pazarında vatandaşlar alışveriş yapmaya başladı. Başkan Oğuz daha sonra ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunurken vatandaşlarla da sohbet etti.

Her zaman yanlarındayız

Başkan Oğuz belediye olarak ilçe esnafının sürekli olarak yanlarında olduklarını belirterek Pazarcı kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Salı Pazarını dualarla açıyoruz. Ahilik kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz. Pazarımızın bereketinin artması için rabbimize dua ediyoruz. Ayrıca pazarımız sürekli olarak temizleniyor ve sağlık başta olmak üzere tüm koşullar açısından da denetleniyor. Böylece hem vatandaşlarımız alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapıyor hem de esnaf kardeşlerimiz daha iyi bir ortamda çalışmış oluyor.

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Bugün 13:41 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Gündem

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