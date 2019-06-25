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25 Haziran 2019 Serbest Piyasada Son Altın Fiyatları

25 Haziran 2019 altın fiyatları ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kaç lira oldu? Peki bugün altın ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

25 Haziran 2019 Serbest Piyasada Son Altın Fiyatları mask
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Serbest piyasada son altın fiyatları

Çeyrek altın gram altın fiyatları 2019 altına yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından güncel olarak takip edilmelidir. Altın fiyatları zaman içinde sürekli değişim göstermektedir. Yatırımcılar altının bu hareketli fiyat aralığı sayesinde kar elde etmektedir.

İstanbul Kapalıçarşı’da son altın fiyatları şöyle belirlendi.

267 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 267,20 liradan,

bin 760 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 781 liradan,

244 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 248 liradan,

bin 720 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 740 liradan,

860 liradan alınan Yarım Ziynet 870 liradan 

430 liradan alınan Çeyrek Ziynet 435 liradan satılıyor.

(İHA)

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25 Haziran 2019 Serbest Piyasada Son Altın Fiyatları
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