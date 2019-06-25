25 Haziran 2019 Serbest Piyasada Son Altın Fiyatları

Serbest piyasada son altın fiyatları
Çeyrek altın gram altın fiyatları 2019 altına yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından güncel olarak takip edilmelidir. Altın fiyatları zaman içinde sürekli değişim göstermektedir. Yatırımcılar altının bu hareketli fiyat aralığı sayesinde kar elde etmektedir.
İstanbul Kapalıçarşı’da son altın fiyatları şöyle belirlendi.
267 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 267,20 liradan,
bin 760 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 781 liradan,
244 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 248 liradan,
bin 720 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 740 liradan,
860 liradan alınan Yarım Ziynet 870 liradan
430 liradan alınan Çeyrek Ziynet 435 liradan satılıyor.
(İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz