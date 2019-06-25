Kuzey Irak’ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.

(İHA)