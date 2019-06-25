Saç için uygulanan yöntemlerle birlikte saç mezoterapisi nedir sorusu sıkça gündeme gelmektedir. Saçın normal şartlarda ihtiyaç duyduğu mineral, vitamin, aminoasit gibi maddeleri dışarıdan temin etme yöntemine saç mezoterapisi denir. Bu temin etme şekli bahsi geçen maddeleri yüzeysel uygulamaktan ziyade direkt olarak saç köklerine enjekte etmek ile yapılır. Direk enjekte sayesinde yüzeysel uygulamalara kıyasla çok daha etkili bir yöntemdir. Kısa sürede sonuç veren yöntemin uygulanması da zahmetsiz ve acısızdır.

Akne Tedavisi

Akne problemi özellikle gençlerde sık sık görülmektedir. Her 10 gencin sekizinde bu soruna rastlamak mümkündür. Gençlerde daha sık görülse de ilerleyen yaşlarda da devam edebilmektedir ve yetişkinlerde de ortaya çıkabilmektedir. Akne daha çok yüz, boyun gibi bölgeler ve civarlarında görülür.

Belirtileri ise yuvarlak kızarıklık, şişlikler olmaktadır. Aknelerin boyutları kişiden kişiye değiştiği için kimi insanlarda çok küçük olurken kimi insanlarda oldukça büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Akne tedavisi yapılmadan önce aknenin oluşum sebebine odaklanılması gerekmektedir. Bu sebep belirlenip, tedavi yöntemi sebepe göre belirlenmelidir.

Tedavi süreci hekim tarafından yönetilmektedir. Tedavi için öncelikle direkt olarak deriye uygulanan akne kremleri denenebilir. Bunların yeterli olmaması durumunda daha etkili tedavi yöntemleri mevcuttur. Kremden sonra ağızdan alınan antibiyotikler ve bundan sonra da akneli bölgenin üzerine uygulanan lazer tedavileri denenmektedir.

Ameliyatsız Yüz Germe

Özellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte ciltte kendini salma durumu görülebilmektedir. Bu durum kırışıklıklara ve sarkmalara sebep olur. Bu kırışıklıkların en çok göze battığı ve estetik görünümü bozduğu bölge ise yüz bölgesidir. Durum böyle olunca pek çok kişi ilerleyen yaşlarda yüzlerinde oluşan kırışıklıkları gidermek için ameliyatsız yüz germe nedir sorusunun cevabını merak etmektedir.

Cilt yapısı 20'li yaşlardan sonra bozulmaya müsaittir. Bu bozulma cilt yapısında bulunan kolajen elastin gibi yapı taşlarının azalması, bağ dokusunun zayıflaması gibi faktörlere bağlıdır. Ameliyatsız yüz germe bir diğer adıyla ultralift işlemi bu kırışmış ve bozulmuş dokuları eski haline döndüren, sıkılaştıran bir işlemdir. Bu işlemde iyileşme süreci olarak adlandırılabilecek bir süre yoktur yani işlem uygulandıktan sonra kişi hiç beklemeden günlük hayatına dönüp gündelik işlerine devam edebilmektedir.