Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul temsilcisi, Avusturya’nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.
( İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz