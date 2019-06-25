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Ruslar baykuş kamuflajlı İHA’yı tanıttı

Rusya’da düzenlenen askeri teknoloji fuarında bir Rus firması ‘Baykuş’ şeklinde kamufle edilmiş insansız hava aracını tanıttı.
Ruslar baykuş kamuflajlı İHA’yı tanıttı mask
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Ruslar baykuş kamuflajlı İHA’yı tanıttı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Savunma Bakanlığı teknoparkında her yıl düzenlenen "Ordu-2019” adlı Rus savunma teknolojilerine dair fuarda ilginç bir araç tanıtıldı. Glonass isimli firma günümüzde çok yaygın olarak kullanılan insansız hava aracını (İHA) farklı bir tarzda üretti.

İHA’nın havada tespitini zorlaştırmak amacıyla kamuflaj yöntemine giden Rus firma, insansız hava aracını baykuşa benzetti. Tanıtımda İHA’nın 5 kilogram ağırlığında olduğu, havada 40 dakika kalabildiği açıklandı.

Lazer sistemiyle çeşitlendirilen İHA, bulunduğu noktanın koordinatlarını ve hedeflerini lazer sayesinde belirleyerek saldırı öncesinde de önemli bir fayda sağlıyor.

Özellikle başka hava araçları tarafından tespitini zorlaştırmak amacıyla üretilen İHA’nın baykuş sesleri çıkardığı, böylelikle hava canlılarından ayırt edilemeyeceği belirtildi. Firma, tanıtım sırasında ‘baykuş’ kamuflajlı İHA’nın yanı sıra ‘şahin’ kamuflajlı İHA ürettiklerini de açıkladı.

(Erhan Altıparmak /İHA)

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