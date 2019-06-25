Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat’ı transfer etti

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo’nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa’nın St. Ettiene takımında forma giyen Fransız oyuncu Polomat bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdikten sonra yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz