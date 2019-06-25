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Bugün 16:26 TSİ- Spor

Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat’ı transfer etti

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo’nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa’nın St. Ettiene takımında forma giye...
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Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo’nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa’nın St. Ettiene takımında forma giyen Fransız oyuncu Polomat bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdikten sonra yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi. 

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Bugün 16:26 TSİ Ankara- Spor

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