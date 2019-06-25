Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!

Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! Bedelli askerlik kalıcı hale getirilecek

TBMM Genel Kurulu’nda, Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili kanun teklifi kabul edildi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oyları ile kabul edilen yasa ile bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor.

Yeni askerlik sistemini düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 335 "evet" oyuyla kabul edildi.