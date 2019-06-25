Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 18:38 TSİ- Asayiş

Maltepe’de silahla yaralamaya karışan şahsın kendini vurduğu anlar kamerada

Maltepe’de silahla yaralama olayına karışan Doğan G. (30), polisten kaçarak kendisini kilitlediği oto yıkamacıda polisin tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmayıp kendisini başından vurdu. İntihar eden şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. İki kez tutukluk yapan silahın üçüncü seferde ateş almasıyla şahsın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde 21 Haziran günü iddiaya göre silahla yaralama olayına karıştığı öğrenilen Doğan G. (30) isimli şahıs polisten kaçarak bir oto yıkamacıya saklandı. Polis ekipleri, kendisini oto yıkamacıya kilitleyen şahsı teslim olmaya ikna etmeye çalışsa da şahıs bir türlü ikna olmadı. Şahıs, burada yanında bulunan ve daha önce de silahla yaralama olayında kullandığı ruhsatsız tabancayı başına dayayarak tetiği çekti. Silah birkaç kez tutukluk yapsa da daha sonra ateş aldı. Kendisini başından vurarak intihar eden şahsın aynı zamanda akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü anlaşıldı.

İntihar anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs tabancayı kafasına dayıyor, tetiği çekiyor ve silah birkaç kez tutukluk yapıyor. Ardından şahsın tetiği çekmesiyle silah ateş alıyor ve şahıs hayatını kaybediyor.

(İHA)

Bugün 18:38 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Olaylı derbi davasında sanıklar hakim karşısına çıktı mask
Olaylı derbi davasında sanıklar hakim karşısına çıktı
Gezi olayları davası devam ediyor mask
Gezi olayları davası devam ediyor
ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk serbest mask
ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk serbest
Ankara’da facianın eşiğinden dönüldü mask
Ankara’da facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkonsolosluk çalışanı serbest bırakıldı mask
ABD Başkonsolosluk çalışanı serbest bırakıldı
PKK tarafından öldürülen çoban toprağa verildi mask
PKK tarafından öldürülen çoban toprağa verildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GALERİ

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı mask
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını mask
Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’ya ayar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’ya ayar
Çimento sektörünün 2019 ihracat hedefi 800 milyon dolar mask
Çimento sektörünün 2019 ihracat hedefi 800 milyon dolar
Askerlik yolunda at sırtında 630 kilometre mask
Askerlik yolunda at sırtında 630 kilometre
Hobisi mesleği oldu mask
Hobisi mesleği oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL