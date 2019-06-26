Bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde 8.’si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda, son 16 turu mücadelesinde Japonya ile karşılaştı. Hollanda, Roazhon Park’da oynanan müsabakayı 2-1 kazanarak Kadınlar Dünya Kupası tarihinde adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta Hollanda’ya galibiyeti getiren golleri 17. ve 90. dakikada Lieke Martens kaydetti. Japonya’nın tek golü ise 43. dakikada Yui Hasegawa’dan geldi.
Bugün 00:03 TSİ- Spor
Hollanda ilk kez çeyrek finalde
FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda, Japonya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz