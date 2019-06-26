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(Görüntülü) Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Bugün 07:00 TSİ Ankara- Asayiş

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