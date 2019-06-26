Özel Çocuklara THM Konseri

Engelliler haftası münasebetiyle Altınel Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi tüm engelli öğrenciler ve aileleri için özel olarak Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Tiyatro Salonunda düzenlenen konserde Gaziantepliler Derneği Adana Şubesi Türk Halk Müziği korosu engelli öğrenciler ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Kurum Müdürü İlkay Demir Ünaldı yaptığı konuşmada, ”Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Engelliler Haftası etkinliklerimize bu yılda bir farkındalık oluşturarak bu özel öğrencilerimizin var olduğunu onlarında birer birey olduğunu ve hepimizin onlara destek olarak yardımcı olmamız gerektiğini yine bir nebze olsun onların sesini duyurmak istedik” dedi

Müdür İlkay Demir Ünaldı, “Tüm kurum hocaları ve personelinde hazır bulunduğu etkinlikte engelli öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. Emeği geçen herkese ve Gaziantepliler Derneği Adana Şubesi THM korosuna teşekkür ediyoruz” dedi.