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Dünyanın beklediği BTS WORLD oyunu bugün yayınlandı

Netmarble’ın merakla beklenen mobil oyunu BTS WORLD, bugün itibariyle Türkiye dahil 176 ülkede iOS ve Android cihazlardan indirilebilir. Oyuncular, BTS'nin menajeri olup, interaktif içerikler sayesinde BTS ile sanal olarak etkileşim kurabilecek. Ayrıca yeni şarkı “Heart Beat (BTS WORLD OST)” de yalnızca oyun üzerinde ilk kez yayınlanacak.
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BTS WORLD, iOS ve Android için tüm dünyada indirilebilir

Netmarble, bugün, büyüleyici bir atmosferde dünyaca ünlü Kore Pop müzik grubu BTS’nin menajeri olma deneyimi sunan ve tüm dünyada sabırsızlıkla beklenen mobil oyun BTS WORLD’un 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle Türkiye dahil 176 ülkede, Apple App Store ve Google Play üzerinden indirilebileceğini duyurdu.

BTS’yi süper starlığa taşıyın

BTS WORLD, oyuncuları, grup çıkış yapmadan önceki tarihlere götürerek, BTS’nin süper star olma hedefine ulaşmasına yardım etmek için BTS’nin menajeri olmalarına olanak sağlayan, hikaye bazlı bir mobil simülasyon oyunu.

Oyuncular, görevleri tamamlamak ve oyunda ilerlemek için belirli BTS üye kartlarını seçecekleri çeşitli görevlerle karşılaşacak. Bu kartları toplayıp geliştirdikçe daha fazla hikaye açılacak.

BTS ile sanal etkileşim kurun

Oyuncuların, BTS’nin süper star olmasına yardım ettiği BTS WORLD’un ana hikayesinin yanı sıra her birinde bir BTS üyesinin ana karakter olduğu bireysel hikayeler de bulunuyor ve her üyenin kendine has özellikleri hikayeye etki ediyor.

BTS WORLD, sadece oyunda bulunabilecek 10 bin adet tamamen yeni fotoğraf ve oyuna has 100 video içeriyor. Ayrıca oyuncular 1'e 1 interaktif içerik sayesinde, menajerleri olarak BTS ile sanal olarak etkileşim kurabiliyor.

BTS’nin yeni şarkısını ilk oyuncular dinleyecek

Netmarble, oyunun yayınlanmasının yanı sıra, BTS WORLD’un müziklerinden (OST) tamamen yeni bir şarkı olan “Heartbeat (BTS WORLD OST)” şarkısının da sadece oyun üzerinden ilk kez yayınlanacağını duyurdu. Bu müzik, BTS WORLD OST albümü çıkmadan, yalnızca oyunun tanıtım ve ana ekranında, ilk 48 saat boyunca dinlenebilecek.

BTS WORLD OST albümü, 28 Haziran tarihinde bütün dünyada yayınlanacak. Ana şarkı “Heartbeat”in yanı sıra, BTS WORLD OST albümünde her üyenin oyundaki temaları ve sırasıyla 7, 14 ve 21 Haziran tarihlerinde yayınlanan “Dream Glow (BTS WORLD OST Part.1)”, “A Brand New Day (BTS WORLD OST Part.2)” ve “All Night (BTS WORLD OST Part.3)” olmak üzere üç BTS WORLD OST alt grup şarkısı da olacak.

Oyun iOS ve Android cihazları için (bazı ülkeler hariç) dünyanın her yerinde yayınlanacak. Daha fazla bilgi için lütfen resmi internet sitesini [https://btsw.netmarble.com] ziyaret edin veya Twitter, YouTube ve Instagram'da BTS WORLD'u takip edin.

Bugün 09:49 TSİ Ankara- Teknoloji

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