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Yenimahalle Havuzlarında Yaz Keyfi

Yenimahalle Belediyesi havuzları yaz sıcaklarından bunalan ve tatil bölgelerine gidemeyen Ankaralılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Deniz yoksa havuz var

7’den 70’e her yaş grubundan Ankaralı vatandaşların ilk tercihi olan Yenimahalle havuzları, yaz sıcaklarının yoğun şekilde kendini hissettirdiği şu günlerde dolup taşıyor. Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal tesisleri vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemesine, spor yaparak zinde kalmasına ortam sağlıyor.

Havuz ve spor salonu bir arada

Her yaş grubundan insanın kullanımına açık olan Yenimahalle’nin havuzlarında engelli bireyler de unutulmadı. Yaz kış demeden vatandaşlardan yoğun ilgi gören Yenimahalle Belediyesi havuzlarını engelli bireylerin rahat ve güvenli kullanabilmesi için de bütün ayrıntılar düşünüldü. Ayrıca yüzme havuzlarının spor salonları kısımlarında yaz aylarında fit kalmak isteyen Yenimahalleliler için alanında uzman spor hocaları eşliğinde eğitimler devam ediyor. İlçe sakinlerinin sağlığı düşünülerek hem yüzme hem sporun birçok branşı aynı çatı altında Yenimahalle havuzlarında hayat buluyor. 10 yılda 600 bine yakın Başkentliyi ağırlayan, 70 bine yakın üyeye sahip olan havuzlarda temizlik ve hijyenden de ödün verilmiyor. Vatandaşların yaz tatili tadında bir gün geçirebilmeleri amacıyla yapılan güneşlenme terasları ve kafeteryalarda ise ziyaretçilerin rahatı için her şey düşünülüyor.

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için çalışıyoruz”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Özellikle yaz aylarında tatil için şehirden ayrılmayan vatandaşlarımız için havuzlarımız büyük fırsat yaratmaktadır. Yapılan bu hizmetlerin sadece Yenimahalle değil tüm il genelinde vatandaşlarımız tarafından bu derece rağbet görmesi bize mutluluk vermektedir. Yakın zamanda açacağımız yeni havuzlarımız ve spor merkezlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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Bugün 09:57 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Gündem

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