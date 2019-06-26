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Tuğçe Canıtez: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp, hedeflerimize ilerleyeceğiz”

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Tuğçe Canıtez, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, 2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda ellerinden gelenin en iyisini yaparak, hedeflerine ilerleyeceklerini söyledi.
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Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğçe Canıtez, şampiyona hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki basketbolcu, turnuva öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Hazırlık için yaklaşık 1 buçuk aylık zamanımız oldu ama çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Gençleşen bir takımımız var. Çok enerjik çok genç bir takımız var” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIP HEDEFLERİMİZE İLERLEYECEĞİZ”

C Grubu’nda mücadele edecekleri rakipleri de değerlendiren Canıtez, “İtalya, Slovenya ve Macaristan bizim grubumuzda. İtalya gençleşen takımlardan. Senelerdir iyi oynuyorlar. Slovenya da çok iyi. Euroleague’de oynayan 3 oyuncuları var, çok hızlılar. İtalya ve Slovenya maçlarının zor olacağını tahmin ediyorum. Macaristan biraz daha kolay geçebilir. Onların da devşirme oyuncuları var. Hem Euroleague’de hem de WNBA’de çok iyi istatistiklerle oynayan bir oyuncu. Aslında grubumuzda kolay maç yok, ama elimizden gelenin en iyisini yapıp hedeflerimize ilerleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ”

Tuğçe Canıtez, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda gençleşen kadro hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

“4-5 oyuncu iki Olimpiyat görmüş oyuncular. Diğerleri de genç ama sezonda çok süre almış iyi oynayan oyuncular. Gün gelmiş son topları kullanmış oyuncular. Genç oyuncuların enerjisi çok önemli. Girdiği zaman baskı yapan o enerjisiyle deneyimsizliğini kapatacak oyuncular. Şu anda çok iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum.”

(Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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