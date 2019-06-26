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Futbol Okuluna Kayıtlar Devam Ediyor

Altındağ Belediyespor çatısı altında açılan ücretsiz futbol okullarına başvurular için son günler… 1 Temmuz’da başlayacak olan futbol okulları için kayıtlar 30 Haziran’a kadar devam edecek.
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Yaz tatili ile birlikte çocukların sosyal faaliyetlerine yönelik çalışmalarını artıran Altındağ Belediyesi, deneyimli antrenörler eşliğinde Altındağ Örnek Stadı'nda 1 Temmuz - 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında futbol eğitimi verecek. Haftanın 3 günü gerçekleştirilecek ücretsiz futbol eğitiminde yeni yetenekleri keşfederek altyapısını güçlendirmek isteyen Altındağ Belediyespor, minik sporcuları futbol okuluna bekliyor. Kayıtlarda son günlere yaklaşıldığını belirten yetkililer vatandaşları geç kalmadan futbol okulu ile iletişime geçmeye davet etti. Futbol okullarına 10-14 yaş arasındaki bütün Altındağlı çocuklar katılabilecek. Başvurular Örnek Stadı ve Karapürçek Stadı’nda devam ediyor.

“SPOR VE SANAT ALIŞKANLIK OLSUN”

Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da futbol anlamında önemli yıldızların yetişeceğine inanıyoruz. Bu futbol okulları da bunlara vesile olacaktır. Bizim sürekli dile getirdiğimiz bir söz var: Her çocuk hazinedir. Bu nedenle bu hazinelerin gün yüzüne çıkarılması gerekir. Kayıtların devam ettiği ücretsiz futbol okulumuz bunun bir adımı olabilir. Çocuklarımız katılacakları bu etkinlikle spor konusunda da alışkanlık kazanabilir. Altındağlı çocukların hayatlarında spor ve sanatın alışkanlık haline gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bugün 10:15 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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