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FETÖ’nün iş dünyası yapılanması davasında ara karar çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu FETÖ’nün iş yapılanması davasında ara karar çıktı. Mahkeme sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir’in tahliyesine karar verirken, 25 sanığın dosyasını ayırdı.
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik yargılama sürecine devam edildi. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay, Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu 86 sanık arasından duruşmada hazır bulunan sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi Kampüsü’nün karşısında yer alan duruşma salonunda dün görülen davada 7’si tutuklu 16 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Cumhurbaşkanlığı avukatı ile müşteki avukatları da katıldı.

“SUÇ OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM”

Duruşmada savunma yapan sanık Ömer Faruk Kavurmacı, “Söylediklerimde en ufak yalan beyanım varsa bana ne söyleseniz başım gözüm üstünde yeri vardır. Benim terör örgütü FETÖ ile bir ilişkim olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu örgüte tavır olarak yapabileceğim her şeyi yaptım. FETÖ’nün okullarından çocuklarımı aldım. Mart 2014 seçimlerinde şirketimin önce cephesine Başbakanımızın ve Kadir Topbaş’ın fotoğraflarını astım. FETÖ ile irtibatlı firmalarla ilişkimi kestim. Benim onlarla tek bir paydam olmadı. Banka hesapları, imzalar didik didik incelendi. Sonuç olarak benimle ilgili delil ortaya konmuş değildir. Bugün burada adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. 3 yıl süren tutukluluğuma son vereceğinize inanıyorum. Şirketlerim üzerindeki tedbir ve kayyum kararlarının kaldırılmasını talep ediyorum. Kendi hesaplarımın üstünde, babamın hesaplarının üstünde, eşimle ortak hesaplar üzerinde tedbir vardır. Bu mağduriyetimize son vermenizi istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum” dedi.

“BENDE BYLOCK YOK DOLAR YOK”

35 aydır tutuklu olduğunu belirten sanık Faruk Güllü, “Bende ByLock yok, dolar yok. Bank Asya hesaplarında artış yok. Örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırmadım. Bana en büyük kriz çıkaran banka Bank Asya’dır. Beni çalışamaz hale getirmiştir. 1 Mart 2014’te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’na katılmadım. Ev ve iş yeri aramalarında bir kitap bulunmuştu. Bu kitabı avukatım duruşmada sipariş vererek aldı, yasaklı kitap olsa alamazdı. Gizli tanık Demir’in beyanlarının yanlış olduğu, farazi bilgiler olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM”

Savunmasına devam eden sanık Güllü, “15 Temmuz’dan sonra gazetelere ilan verdik. Benim örgütle ufak bir ilişkim olsa çıkar giderdim. Benim alnım ak. Biz 180 yıllık, 6 nesildir devam eden bir firmayız. Örgütle bir ilgim yoktur, tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıklamak üzere kısa bir ara verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir’in tahliyesine karar verdi.

Heyet, FİADER soruşturması kapsamında 25 sanığın dosyalarının ayrılmasına ve bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti.

  • DURUŞMA 7 EKİM’E ERTELENDİ.
  • İddianameden

      • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, ‘örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik’ suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

      İddianamede Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu 80 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

      İddianamede MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile Boran, Demir ve Berat kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5’inci Olağan Genel Kurulu sandık kaydı ile hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz’ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, Bylock raporları Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, İl Dernekler Müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri kanıt olarak yer alıyor.

      (İrem Demir/İHA)

    Bugün 10:31 TSİ İstanbul- Asayiş

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