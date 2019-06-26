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Sıcak Nemli Hava ve Kirli Havuzlar Kulak Sağlığınızdan Edebilir

Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek dış kulak yolu enfeksiyonları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
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Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması ile birlikte görülme sıklığı artan dış kulak yolu enfeksiyonları her yaştan bireyi olumsuz etkiliyor. Özellikle sıcak nemli hava ve temiz olmayan deniz ile havuz suları bu hastalığın oluşmasında başrol oynuyor. Hastalığın en önemli etkenlerinden biri de kulak çubukları olarak gösteriliyor. Kulak çubuğu kullananlar kulak kirini çıkaramadıkları gibi aynı zamanda dış kulak enfeksiyonuna da yol açabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek dış kulak yolu enfeksiyonları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sık Sık Terleyip Suya Giriyorsanız Dikkat

Dış kulak yolu enfeksiyonları kulak kanalı girişi ile kulak zarı arasında kalan bölümde ortaya çıkmaktadır. Bu bölümün üçte birlik kısmı kıkırdaktan üçte ikilik kısmı ise kemikten oluşmaktadır. Her iki yapıyı özellikle de kemik bölümün üzerini çok ince bir deri tabakası örtmektedir. Dış kulak yolu enfeksiyonları yılın her mevsiminde ortaya çıkabilmektedir. Ancak özellikle sıcak nemli hava ve yaz tatilinde girilen havuz ile denizlerin temiz olmayan suları bu hastalığın oluşmasının başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Terleme sık suya girme ve havuzdaki temizlik için kullanılan materyaller dış kulağın asidik olan PHını alkaliye çevirmektedir. Bu da dış kulak yolunu enfeksiyonlara daha hazır hale getirmektedir.

Kulak Pamukları Masum Değil

İnsanların çoğu kulak temizleme pamuklarıyla kulaklarını temizlediklerine inanmaktadır. Ancak bu doğru bilinen bir yanlıştır. Bu pamuklarla kulak tam olarak temizlenememektedir. Temizlenmeye çalışılan şey kulak cildinin salgıladığı ve tıpta serumen adı verilen ancak kulak kiri olarak bilinen asidik özellikli bir salgıdır. Bir başka deyişle bu pamuklarla kulak kirini temizlemeye çalışanlar koruyucu görevi olan bu salgıyı hem kulaklarından çıkaramamaktadır hem de kulaklarını enfeksiyona daha uygun hale getirmektedir.

Enfeksiyonun Sebebi Kendisiniz Olabilirsiniz

Dış kulak yolu enfeksiyonunun bazı kişilerde her tatilde otaya çıktığı bazılarında ise hiç görülmediği gözlemlenmektedir. Temizleme esnasında çok ince olan kulak cildinde mikroskobik yarıklar oluşmakta ve bu yarıklardan alttaki kıkırdak ve kemiğe doğru bakterilerin geçişi kolaylaşmaktadır. Temiz olmayan havuz ve deniz suları enfeksiyon için önemli bir etken olmakla birlikte dış kulak yolundaki yarıklar olmadığında alttaki kemik ve kıkırdakla temas edemediğinden çoğunlukla enfeksiyona neden olmamaktadır. Yani aslında dış kulak yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni genellikle kişinin kendisi olabilmektedir.

Tatile Gitmeden Kulak Burun Boğaz Muayenenizi Olun

Bazen de kulak kiri suyla temas ettiğinde hacim olarak şişip kulak yolunu tam olarak tıkayabilmektedir. Kulağı tıkanan kişi ise kulağını açmak için içeri pamuk peçete veya parmağını sokarak kulak yolunu kendisi tahrip ederek enfeksiyon oluşturabilmektedir. Bu nedenle kulağında kulak kiri biriken kişilerin tatile gitmeden önce kulak muayenelerini olmaları ve kulaklarını temizlettikten sonra tatile çıkmaları gerekmektedir.

Kulağınızda Şiddetli Ağrı Meydana Gelir

Dış kulak yolu enfeksiyonlarının en belirgin özelliği şiddetli ağrı yapmasıdır. Kulak kanalı girişine parmakla baskı yapıldığında veya kulak kepçesi arkadan öne doğru itildiğinde hastada çok şiddetli ağrı meydana gelmektedir. Akıntı ise genellikle daha ilerlemiş enfeksiyonlarda ortaya çıkmaktadır. Bazı şiddetli olgularda kulak kanalı tama yakın veya tam olarak kapanabilmektedir. Ağrı çeneye doğru yayılım gösterebilirken kulak zarı sağlam kalmakta ve ateş genellikle görülmemektedir.

Kulak Akıntısı Mikroskop Altında Temizlenmeli

Dış kulak yolu enfeksiyonunun tedavisinde ilk olarak akıntının vakumla ve mümkünse mikroskop görüşü altında temizlenmesi gerekmektedir. Mikroskop ile kulak kanalının temizliğini takiben kulak kanalı açıksa antibiyotikli ve kortizon içeren damlaların verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca kulak kanalı kapalıysa açmak için 1-2 gün özel tamponlar uygulanabilmelidir.

Kulak Zarrı Bütünlüğünden Emin Olun

Kulak temizliğinin belirli aralıklarla tekrarlanması iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Ağızdan antibiyotik şart değildir ancak hastalığın şiddetli olduğu olgularda iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Ağrı kesici haplar ilk günlerde rahatlama sağlarken ağrı kesici damlalar ancak kulak zarının sağlam olduğundan emin olunduğunda kullanılmaktadır. Kulak zarı bütünlüğü konusunda endişe var ise ağrı kesici içeren damlaların kullanılması iç kulağı etkileyip işitme kaybı yapabileceğinden dolayı risk teşkil etmektedir. Doğru tedavi uygulanması ile birlikte hastanın 2-3 gün içerisinde toparlanması ve ağrısının geçmesi sağlanır. Tedaviye genellikle 7-10 gün devam edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde kulağın mümkün olduğunca kuru tutulmaya çalışılması ve suyla temasının önlenmesi iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

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Bugün 10:35 TSİ Ankara- Sağlık

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