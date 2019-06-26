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Mehmet Topal’dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin anlaşarak yollarını ayırdığı deneyimli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe camiasına teşekkür ederek, sarı-lacivertli kulüp ile aldığı ortak karar neticesinde sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Mehmet Topal’dan ayrılık açıklaması mask
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Mehmet Topal’dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’de 7 yıllık Mehmet Topal dönemi sona erdi. 2012 yılında İspanya’nın Valencia takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Topal, Fenerbahçe serüvenini kulüp ile anlaşarak sözleşmesini feshetmesiyle noktaladığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe camiasına teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"TEŞEKKÜRLERİMLE

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olduğum Haziran 2012’den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı.

Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020’de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile fesih etmiş bulunuyoruz.

Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır.

Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçeliler’e, kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, Fenerbahçe forması giydiğim süre boyunca bana emek veren bütün hocalarıma ve teknik heyete, Samandıra tesislerinde görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime binlerce kez teşekkür ederim.

7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım.

  • Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle."
  • ( İHA)

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