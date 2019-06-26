Bakan Koca’dan uyuşturucuyla mücadele mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” dolayısıyla yaptığı paylaşımda, uyuşturucu bağımlılığı ve kullanımının sadece kullanan kişiyi değil aynı zamanda kullanan kişinin ailesini ve toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu hatırlattı.
Koca, “Uyuşturucu kullanımı ve dağıtımıyla mücadele ederek çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığından koruyabiliriz” mesajını verdi.
(Neşra Durmaz/ İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz