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Bakan Koca’dan uyuşturucuyla mücadele mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekerek, “Uyuşturucu kullanımı ve dağıtımıyla mücadele ederek çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığından koruyabiliriz” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mask
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Bakan Koca’dan uyuşturucuyla mücadele mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” dolayısıyla yaptığı paylaşımda, uyuşturucu bağımlılığı ve kullanımının sadece kullanan kişiyi değil aynı zamanda kullanan kişinin ailesini ve toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu hatırlattı.

Koca, “Uyuşturucu kullanımı ve dağıtımıyla mücadele ederek çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığından koruyabiliriz” mesajını verdi.

(Neşra Durmaz/ İHA)

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