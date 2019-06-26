Eski Kara Harp Okulu DekanıTuğgeneral Kerim Acar hakkında karar çıktı

Eski Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar hakkında karar çıktı
Kara Harp Okulu’ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim Acar dahil 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Davada 132 sanık 12 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
108 öğrencinin beraatine karar verildi.
(Emin Kuvat/ İHA)
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