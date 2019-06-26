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FETÖ’nün TSK yapılanmasına ‘İzdivaç’ operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ’nün izdivaç yapılanmasıyla ilgili operasyon düzenlendi. Emniyet ve MİT Bölge Başkanlığınca tespit edilen aralarında aktif askerlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ’nün TSK yapılanmasına ‘İzdivaç’ operasyonu mask
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FETÖ’nün TSK yapılanmasına ‘İzdivaç’ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde halen görev yapan bazı askerlerin FETÖ’nün izdivaç imamlarınca evlendirildiği anlaşıldı.

Örgütün Bylock yazışmalarından elde edilen verilerde FETÖ üyesi olduğu belirlenen askerlerin evlendirildiği kadınların çeşitli meslek gruplarından olduğu anlaşıldı. Çalışmada örgüt içerisinde izdivaç ablası olarak görev yapan bir kadın da tespit edildi.

İstanbul, Sivas, Siirt, Şanlıurfa ve Kars illerinde Eş zamanlı Operasyon

Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Sivas, Siirt, Şanlıurfa ve Kars saat 06.00’da eş zamanlı olarak düzenlenen baskın düzenlendi. Baskınlarda, izdivaç ablası olduğu belirtilen bir kadın ile Jandarma Genel Komutanlığında çalışan 3 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında çalışan 1 üsteğmen ve ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışan 1 teğmen eşleriyle birlikte gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin sağlık kontrolü sonrasında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

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