Altınok, Türkülerimiz, Türk Milleti Var Oldukça Ebedi Kalacaktır

ALTINOK: TÜRKÜLERİMİZ, TÜRK MİLLETİ VAR OLDUKÇA EBEDİ KALACAKTIR

Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen konserde, Keçiören Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerinin seslendirdiği Türkiye’nin dört bir yöresine ait eserler sanatsever Keçiörenliler’e keyifli bir gün yaşattı. Konser öncesinde salondaki kalabalığa hitaben konuşan Başkan Altınok, “Türkülerimizi seslendirerek yaşatan gençlerimiz kadar, bu eserleri dinleyerek, kültürel değerlerimizden kopmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sanat, onu icra edenler kadar ona talep gösterenlerle yaşar” diye konuştu.

KEÇİÖREN’İMİZDE KÜLTÜREL ŞÖLEN EKSİK OLMAYACAK

Başkan Turgut Altınok, vatandaşlardan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak Keçiören’deki sosyal ve kültürel etkinlikleri her zaman destekleyeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Gençlerimizin sanatla yetişmesini istiyoruz. Kültürel zenginliğimizi ortaya koyması açısından bu tür konserleri oldukça önemsiyorum. Sosyal tesislerimizin her zaman aktif olarak kullanılması için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımıza kültürel değerlerimizin öğretilmesi ve bu değerlerin geleceğe taşınması için elimizden gelen imkânları seferber edeceğiz. Aynı zamanda belediyemizin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri devam edecek. Keçiören’imizde kültürel şölen eksik olmayacak.”

EĞİTİME, GÜVENLİĞE VE SAĞLIK HİZMETLERİNE BÜYÜK KATKIMIZ OLDU

Keçiören Belediyesi olarak eğitime verdikleri destekleri de hatırlatan Başkan Altınok, “Keçiören’de özellikle eğitime, güvenliğe ve sağlık hizmetlerine büyük katkımız oldu. Bu işler belediyelerin işleri değil diyenler bugün geldiğimiz noktada yanlış yorum yaptıklarını anladılar. Şimdi yeniden göreve geldik ve eğitim başta olmak üzere sanata, spora ve sağlık alanına destekler vermeyi sürdürüyoruz. Keçiören sevdalısı bir kardeşiniz olarak hem belediyemiz imkânlarıyla hem de Keçiören’e yatırım yapan özel sektör temsilcilerimizin gayretleriyle Keçiören’imizi daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.