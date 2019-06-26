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Wimbledon elemelerine 2 galibiyetle başladık

2019 Wimbledon kadınlar elemelerinde yer alan üç milli sporcudan Pemra Özgen ve Başak Eraydın günü galibiyet ile kapatarak elemelerin ikinci turuna yü...
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2019 Wimbledon kadınlar elemelerinde yer alan üç milli sporcudan Pemra Özgen ve Başak Eraydın günü galibiyet ile kapatarak elemelerin ikinci turuna yükseldi. Çağla Büyükakçay ise Hint rakibi Ankita Raina'ya yenilerek elemelere ilk turda veda etti.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'ın dün oynanan birinci eleme turunda, üç milli tenişçi korta çıktı. Günün ilk maçında Çağla Büyükakçay, Hint rakibi Ankita Raina ile karşılaştı. Dünya 171 numarasında yer alan Raina'ya 6-4 ve 6-3'lük iki set sonucunda yenilen Büyükakçay turnuvaya ilk turda veda etti. Hint raket Raina 8 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Lale Cup turnuvasında da yer almış ve final oynama başarısı göstermişti.

Kadınlar dünya sıralamasının 220’nci basamağındaki Pemra Özgen ise ilk kez katıldığı Wimbledon elemelerinin ilk turunda dünya 258 numarası Çinli Yuxuan Zhang ile karşılaştı. 1 saat 2 dakika süren mücadele sonunda Zhang'ı 6-1 ve 6-1'lik  skorla sonuçlanan iki sette rahat bir şekilde geçen Özgen, elemelerin ikinci turuna ismini yazdırdı. Pemra Özgen elemelerin ikinci turunda dünya 134 numarası Rumen tenisçi Ana Bogdan ile karşılaşacak.

Son olarak korta çıkan milli tenişçi Başak Eraydın da zorlu mücadeleden başarı ile ayrılarak elemelerin ikinci turuna ismini yazdırmasını bildi. Belçikalı dünya 251 numarası Kimberley Zimmermann karşısında ilk seti 6-4 ile kaybeden Türkiye kadınlar 1 numarası Eraydın ikinci seti aynı skorla kazanmayı başardı. Final setinde oyun 5-5'teyken önce rakibinin servisini kıran sonra da kendi servis oyununu kazanan Başak Eraydın 2 saat 10 dakika süren mücadele sonunda elemelerin ikinci turuna yükselen isim oldu. Eraydın elemelerin ikinci turunda 18 yaşındaki Sloven tenisçi, dünya 125 numarası Kaja Juvan ile karşılaşacak.


 

Bugün 11:30 TSİ Ankara- Spor

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