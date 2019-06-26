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Türkiye Dünya Askeri Güç Sıralamasında İlk 10 İçerisinde

Bu yıl açıklanan rapora göre Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. Sıraya yerleşirken, 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti.
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Türkiye Dünya Askeri Güç Sıralamasında İlk 10 İçerisinde

Medya takibinin öncü kurumu  Ajans Press, askeri gücü ele alan raporu inceledi. Ajans Press’in Global Fire Power (GFP) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. Sıraya yerleşti. Rapor, aktif askeri personel, toplan nüfus, toplam askeri araç adetleri gibi veriler göz önüne alınarak hazırlanırken, Türkiye’nin 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti. Veriler incelendiğinde birinci sıraya yerleşen ülkenin 0,0615 puanla Amerika Birleşik Devletleri olduğu görüldü. Onun dışında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve son olarak Almanya şeklinde kaydedildi.

S -400 GERİLİMİ VE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MEDYANIN GÜNDEMİNDE

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Sadece 2019 yılında “askeri” alanda 62 bin 715 haber yansıması görülürken, S-400 gerilimi ve yeni askerlik sisteminin, medyanın en çok konuşulan başlıkları olduğu tespit edildi.

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