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Galatasaray, Felipe Melo’nun doğum gününü unutmadı

Galatasaray, Brezilya takımlarından Palmeiras’da forma giyen eski futbolcusu Felipe Melo’nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.
Galatasaray, Felipe Melo’nun doğum gününü unutmadı mask
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Galatasaray, Felipe Melo’nun doğum gününü unutmadı

Galatasaray, eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo’nun doğum gününü unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Pitbull Melo!" denildi. Paylaşımda ayrıca takipçilere, ’Felipe Melo’yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?’ soruldu.

2011 yılında İtalya’nın Juventus takımından kiralık olarak transfer edilen ve daha sonra bonservisi alınan Melo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 155 müsabakada 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Cimbom’da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 de TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

36 yaşına giren Felipe Melo şu an kariyerini Brezilya ekiplerinden Palmeiras’da sürdürüyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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