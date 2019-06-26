Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:03 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:27 TSİ

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında Roma İmparatorluğu’ndan kalma sikkelerin yanı sıra Osmanlı Devleti döneminden el yazması Kuran-ı Kerim’ler yer aldı.
İstanbul’da tarihi eser operasyonu mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Ankara Resim Heykel Müzesi’nden çalınan tablo biçiminde buhurdanlık, ünlü hattatların elinden çıktığı düşünülen Osmanlı ve İran el yazmaları Kuran-ı Kerim’in yanı sıra 13 adet Roma İmparatorluğu’nun değişik dönemlerinden kalma sikke, Osmanlı Devleti döneminde savaşçıların kullandığı kalkana ait parça ve çok sayıda el yazması kitap ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen kuş figürlü objenin Selçuklu döneminden kaldığı ve bir müzeden çalındığı belirtildi. Yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen objenin hangi müzeden çalındığının araştırıldığı kaydedildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Bugün 12:03 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
FETÖ’nün TSK yapılanmasına ‘İzdivaç’ operasyonu mask
FETÖ’nün TSK yapılanmasına ‘İzdivaç’ operasyonu
Eski Kara Harp Okulu DekanıTuğgeneral Kerim Acar hakkında karar çıktı mask
Eski Kara Harp Okulu DekanıTuğgeneral Kerim Acar hakkında karar çıktı
Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada mask
Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada
FETÖ’nün iş dünyası yapılanması davasında ara karar çıktı mask
FETÖ’nün iş dünyası yapılanması davasında ara karar çıktı
TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor mask
TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni atamalar mask
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni atamalar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı mask
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı

GALERİ

Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz mask
Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz
Özel Çocuklara THM Konseri mask
Özel Çocuklara THM Konseri
Sadaka kutusu hırsızları kamerada mask
Sadaka kutusu hırsızları kamerada
Bugün Neler Yaşandı? 25 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 25 Haziran 2019 Günün Özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu
Bakan Gül: Şimdi adaleti geliştirme zamanı mask
Bakan Gül: Şimdi adaleti geliştirme zamanı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL