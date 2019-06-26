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Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber

MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

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Zeytin Dalı Harekât Bölgesinden acı haber

MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında şehit olan 8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın haberi, Aksaray il merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine görevlilerce ulaştırıldı.Şehidin anne ve babası olan Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer verdi.

Şehit Haberinin belde sakinleri ve yakınları tarafından duyulması üzerine, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın ettiler.

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