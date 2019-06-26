Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:38 TSİ- Spor G: Bugün 14:18 TSİ

Millilerin FIVB Challenge Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası’nda A Grubu’nda Slovenya ve Şili eşleşti. Turnuva 3-7 Temmuz tarihlerinde Slovenya’da organize edilecek.
Millilerin FIVB Challenge Kupası’ndaki rakipleri belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Millilerin FIVB Challenge Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

Slovenya’nın ev sahipliğinde 3-7 Temmuz tarihleri arasında Ljubljana şehrinde düzenlenecek FIVB Challenge Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın grubu, rakipleri ve maç programı belli oldu. Filenin Efeleri, A Grubu’nda; Slovenya ve Şili ile eşleşti. B Grubu’nda ise Mısır, Küba ve Belarus mücadele edecek. Grupta oynanan müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.’lük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşırlar. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılım hakkı elde edecek.

Milliler, FIVB Challenge Kupası’ndaki tüm karşılaşmalarını Ljubljana şehrinde bulunan 12 bin 480 seyirci kapasiteli Stozice Arena’da oynayacak. Ay-yıldızlıların FIVB Challenge Kupası’ndaki maç programı ise şu şekilde:

  • 4 Temmuz Perşembe
  • TSİ 21.30 Türkiye - Şili
  • 5 Temmuz Cuma
  • TSİ 21.30 Slovenya - Türkiye
  • 6 Temmuz Cumartesi
  • TSİ 18.30 Yarı Final 1. Maçı
  • TSİ 21.30 Yarı Final 2. Maçı
  • 7 Temmuz Pazar
  • TSİ 18.30 Üçüncülük Maçı
  • TSİ 21.30 Final Maçı
  • (ORT-GME-S)
  • 26.06.2019 13:32:59 TSI
  • (İHA)

Bugün 13:38 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Wimbledon elemelerine 2 galibiyetle başladık mask
Wimbledon elemelerine 2 galibiyetle başladık
Fas’ın en iyisi Abdelatif Ait Mansour mask
Fas’ın en iyisi Abdelatif Ait Mansour
A Milli Kadın Basketbol Takımı, şampiyonayı İtalya maçı ile açacak mask
A Milli Kadın Basketbol Takımı, şampiyonayı İtalya maçı ile açacak
Mehmet Topal’dan ayrılık açıklaması mask
Mehmet Topal’dan ayrılık açıklaması
Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdı mask
Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdı
Pelin Derya Bilgiç: “Bu sene neden madalya olmasın?” mask
Pelin Derya Bilgiç: “Bu sene neden madalya olmasın?”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı mask
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı

GALERİ

Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören mask
Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
'Et üretimi için sebzelerden çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır' mask
'Et üretimi için sebzelerden çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır'
Bakan Turhan: Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz mask
Bakan Turhan: Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz
Washington’da yaşayan Fenerbahçeliler’den ’Fener Ol’ gecesi mask
Washington’da yaşayan Fenerbahçeliler’den ’Fener Ol’ gecesi
(Görüntülü) Şule Çet davasında 'saat' detayı-Arşiv- 2 mask
(Görüntülü) Şule Çet davasında 'saat' detayı-Arşiv- 2
Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz mask
Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL