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Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde 5 Türk takımı yer alacak

2019-2020 sezonunda Türkiye’yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet temsil edecek.
Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde 5 Türk takımı yer alacak mask
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Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde 5 Türk takımı yer alacak

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde önümüzdeki sezon mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde erkeklerde 28 (18 takım seri başı, 10 takım ön eleme), kadınlarda ise 25 (18 takım seri başı, 7 takım ön eleme) takım mücadele edecek. Hem erkeklerde hem de kadınlarda ön eleme turunu geçecek iki takım adlarını grup etabına yazdıracak.

Türkiye’yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet temsil edecek.

(İHA)

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