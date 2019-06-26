Garden Terrace ''Yaza Merhaba'' Partisi Düzenlendi

25 Haziran Salı günü Garden Terrace’da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center ve Lugal, A Luxury Collection Hotel, Ankara Genel Müdürü Sinan Köseoğlu’nun davetiyle “Yaza Merhaba” partisi gerçekleştirildi.

Büyükelçilik yetkililerinin, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ve turizm sektöründeki birçok üst yöneticinin katıldığı davetin ev sahibi olarak Sinan Köseoğlu, “Çok keyifli bir etkinlikle yazı karşıladık. Şehrin merkezinde bulunan ve Ankara’nın en iyi gün batımına sahip olan Garden Terrace’da caz müzik eşliğinde çok değerli misafirlerimizi ağırlamak bizler için büyük mutluluk” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

