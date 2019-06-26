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Haydi Gençler Kampa

Ankara Ülkü Ocakları, gençlere yönelik “Her Sancakta Bir Sancar” sloganı ile “Aziz Sancar Yaz Kamplarını” başlattı.
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ARA VERMEDEN EĞİTİM

Ankara Ülkü Ocakları, eğitimden spora, sosyal sorumluluk projelerinden yarışmalara kadar birçok alanda gençlere yönelik yaz kampları faaliyetlerini Ankara genelindeki tüm İlçe Ülkü Ocakları aracılığı ile başlattı. Eğitim öğretime ara verilmesinin ardından başlatılan yaz kamplarına, tüm gençler katılabileceği gibi, ikamet ettikleri ilçelerde bulunan Ülkü Ocakları’ndan bilgi alabilecekler.

Bu proje ile gençlerin sosyal alanlarda kendilerini geliştirmesi, millî ve manevi duyguların da pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

ÇOK KAPSAMLI YAZ KAMPLARI

Kamplar kapsamında, Kuran-ı Kerim kursu, Osmanlı Türkçesi Dil kursu, Drama ve Şiir atölyesi, Perşembe Siyer sohbetleri,  Ocaktayım Okuyorum gibi eğitim konularının yanı sıra, spor faaliyetleri çerçevesinde; Voleybol Turnuvası, Satranç Turnuvası, Uçurtma Şenliği, Sağlıklı Yaşam Projesi, Spor Kursları, Çadır Kampları, Doğa Yürüyüşleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında; Huzurevi ziyaretleri, Tercih Masaları,  Çevrecilik faaliyetleri kapsamında; Şehrimi Tanıyorum, Çevre Temizliği gibi faaliyetler yapılacak olup ayrıca Açık Hava Film Festivalleri ve “Zaferler Senin Ruhunda Var” başlıklı resim yarışması planlanmaktadır. 

“GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZİN TEMİNATLARI”

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sayın İlker Darıcı, eğitim ve öğretime verilen aranın gençler için en etkin ve verimli şekilde geçmesini istediklerini söyleyerek; “Ankara Ülkü Ocakları olarak, Genel Başkanımız Sayın Sinan ATEŞ’ in belirlediği ilkeler çerçevesinde birçok alanda gençlerimize eğitimler vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onları sıkmadan, verilecek eğitimlerin yanında gençlerimizin sosyal olarak da gelişmelerini sağlamak ve bu etkinlikler ile birlikte millî ve manevi duygularını pekiştirmek amacındayız. Gençlerimizin eğlenerek öğrenmeleri ve Ülkü Ocaklarımız aracılığı ile maneviyatlarını da güçlendirmek en temel ilkemizdir. Geleceğimizin teminatı olan tüm gençlerimizi Ankara’daki kamplarımıza davet ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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