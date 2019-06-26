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Hangi yaşta hangi estetik yapılmalı?

Meme ameliyatı için doğru yaş nedir? Çocuğunuz olmadan önce bu işlem yapılabilir mi yoksa bir süre daha beklemek mi daha iyi? İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya ne dersiniz, iğneyi daha gençken mi yaptırmalı yoksa bekleyip ideal zamanı kaçırma durumu olabilir mi?
Hangi yaşta hangi estetik yapılmalı? mask
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Hangi Yaş Estetik Ameliyat İçin Çok Geç Sayılır?

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu’nun hazırladığı Kozmetik Cerrahi İçin Yaş Kılavuzu’na bakarak, hangi yaşta hangi estetik operasyonu yaptırmanız gerektiğine karar verebilirsiniz:

MEME CERRAHİSİ: 18 +

Göğüs büyütme, çocuk sahibi olmayı düşünmeyen veya çocuk sahibi olmayı planlamayan kadınlar için daha uygundur, aynı zamanda yaşlı kadınlar için ideal bir işlemdir. Yaptıracağınız meme ameliyatı türüne bağlı olarak, meme ameliyatı için en geç yaşın 70 olduğunu söyleyebiliriz.

Meme implantları;

18 + : Küçük veya az gelişmiş memelere sahip olduklarını düşünen kadınlar yaptırabilir.

30 + : Hamilelik ve doğumlar sonrası (artık çocuk doğurmamaya karar veren) kadınlar yaptırabilir.

Meme Kaldırma (dikleştirme);

30 + : Doğumlar tamamlandıktan sonra veya önemli derecede kilo kaybettikten sonra

Göğüs küçültme;

18 + : Göğüsler çok büyük olduğunda yağ aldırma yöntemi ile ağırlık azaltılabilir

30 + : Doğumlar ve emzirme bittikten sonra

BURUN ESTETİĞİ: 18 +

Burun estetiği için gelişimin çok yavaşladığı veya durduğu 18 yaş itibarı ile yaptırılabilir. Estetik cerrahide vücudun gelişim sürecinin tamamlanmış olması önemli bir etkendir. Ancak kaza, hastalıklar ya da kalıtımsal bazı mecburiyetlerden dolayı küçük yaşlarda da estetik operasyon uygulanabilir.

YAĞ ALDIRMA İŞLEMİ: 18 +

Yağ aldırma işlemi her yaştan insanın (cilt durumuna bağlı olarak), vücutlarında bazı bölgelerde aşırı miktarda yağın birikmesinden dolayı oluşan rahatsızlığın üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Ancak tavsiyem 35-80 yaş arasındaki kadınların yağ aldırma işlemini yaptırmaları yönünde.

KARIN GERDİRME: 30 +

Bir abdominoplasti veya “karın gerdirme” ameliyatı sadece 30 yaş sonrası uygulanmalıdır ve önemli kilo kaybı geçiren kadın ve erkekler için düşünülmelidir. Hamilelik sırasında karın gerileceği için kadınlar bu işlemi artık hamile kalmayı düşünmeyecekleri bir dönemde yaptırmalıdırlar.

ENJEKTE İŞLEMLER (BOTOKS TÜREVİ)

18 + : Migren veya aşırı terleme gibi durumların düzletilmesi için.

40 + : Kaslardaki aşırı aktiviteden kaynaklı kırışıklıkları azaltmak ve yumuşatmak için.

Ayrıca kaşlar arasında orta derecede oluşan gülme çizgileri ve kaş çatma çizgilerinin görünümünü iyileştirerek düzeltir.

DUDAK BÜYÜTME: 25 +

Dudak büyütme işleminde dermal dolgu maddesi herhangi bir yaşta kullanılabilir, fakat en çok 45 yaş sonrasında dudak kenarında oluşan ince çizgileri yumuşatmak için kullanılır. Ayrıca dudak ve dudak çizgisinin hacmini arttırır. Geçici veya kalıcı dolgu malzemeleri kullanarak geçici dudak büyütme işlemi yaptırabilirsiniz.

YÜZ GERDİRME İŞLEMİ: 45 +

Yaşlandıkça, yerçekimi cildinizi ve yüzünüzdeki yumuşak dokuları aşağı doğru çeker. Cildinizi kulak memelerinden geriye doğru sıkıştırıp geriye doğru gerdiğinizde yüzünüzde bir iyileşme görülüyorsa, yanaklarınız sarkmaya veya gıdınız oluşmaya başlamışsa yüz gerdirme işleminden siz de faydalanabilirsiniz. 80'li yaşlarda bile yapılması tamamen güvenlidir.

VAJİNA ESTETİĞİ: 18 +

Labia minora (vajina girişini çevreleyen iç dudaklar) ergenlik döneminde büyür ve büyüklük ve kalınlık bakımından kişiden kişiye çok büyük farklılıklar gösterir. Labioplasti, büyük ve rahatsızlık veren vajina dudaklarının boyutunu azaltan ve daha az rahatsız edici ve eşit boyutta olmaları için yapılan cerrahi bir işlemdir.

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Bugün 16:51 TSİ Ankara- Sağlık

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