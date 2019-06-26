Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:38 TSİ- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız, Japonya’da G-20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor. Türkiye, ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye, her ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Altun, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Japonya’da ekonomileri en büyük ülke liderlerini buluşturacak G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanımız, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde serbest ticaretin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ekonomik istikrarın önemini anlatacak. Cumhurbaşkanımız, Japonya’da G-20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. G-20 Zirvesi’nden sonra Pekin’e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konuları masaya yatıracak.”

(Derya Yetim/İHA)

Bugün 17:38 TSİ Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Hep birlikte güzel şeyler yapacağız"  mask
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Hep birlikte güzel şeyler yapacağız" 
CHP'li Öztrak: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır mask
CHP'li Öztrak: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır
Bakan Akar, Bahçeli ile görüşmek için MHP’de mask
Bakan Akar, Bahçeli ile görüşmek için MHP’de
Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil." mask
Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."
YSK Başkanı Güven: "Rakamlar yüzde 100 sisteme işlendi” mask
YSK Başkanı Güven: "Rakamlar yüzde 100 sisteme işlendi”
Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret mask
Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "kabine revizyonu" açıklaması
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı! mask
Son dakika: Yeni askerlik düzenlemesi yasalaştı!
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı mask
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı

GALERİ

Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören mask
Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
'Et üretimi için sebzelerden çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır' mask
'Et üretimi için sebzelerden çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır'
Bakan Turhan: Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz mask
Bakan Turhan: Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz
Washington’da yaşayan Fenerbahçeliler’den ’Fener Ol’ gecesi mask
Washington’da yaşayan Fenerbahçeliler’den ’Fener Ol’ gecesi
MHP Lideri Bahçeli: "Çılgın Türklerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır" mask
MHP Lideri Bahçeli: "Çılgın Türklerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır"
(Görüntülü) Şule Çet davasında 'saat' detayı-Arşiv- 2 mask
(Görüntülü) Şule Çet davasında 'saat' detayı-Arşiv- 2
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL