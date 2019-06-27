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Sanat Kenti Başkent...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrolardan sonra amatör müzisyenlere rekreasyon alanları ile parkların da kapılarını açtı.
Sanat Kenti Başkent... mask
Sanat Kenti Başkent... mask
Sanat Kenti Başkent... mask
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ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ALTINPARK'TA İLK KEZ BAŞLATTIĞI “PARK SANATÇILARI SOKAK MÜZİĞİ ETKİNLİKLERİ”NE BAŞKENTLİLER, BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

AMATÖR SANATÇILARA DESTEK OLMAYI AMAÇLAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTINPARK’IN DIŞINDA DİĞER REKREASYON ALANLARI İLE PARKLARDA DA SOKAK SANATÇILARININ MÜZİK YAPABİLMESİNE İMKAN SAĞLAYACAK

BAŞKENTLİLER, PARKLARDA HAFTA SONLARI ÜCRETSİZ KONSERLERLE MÜZİK DOLU BİR YAZ GEÇİRECEK

Başkent’te amatör sanatçıların uğrak yeri olan sokaklar ve metrolardan sonra rekreasyon alanları ve parklardan da müzik sesleri yükselecek.

Müzik yapan amatör müzisyenlere destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak sanatçılarına rekreasyon alanları ve parklarının da kapılarını açtı.

MÜZİK DOLU BİR BAŞKENT

Ankara'nın en büyük parklarından birisi olan Altınpark'ta hafta sonunu gezerek değerlendiren vatandaşlar ilk kez hayata geçirilen uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdiler.

ANFA Genel Müdürlüğü Altınpark’ta “Park Sanatçıları Sokak Müziği Etkinlikleri” programıyla birbirinden güzel şarkıları seslendiren amatör müzisyenlerle vatandaşları buluşturdu.

Başkent Metrolarından sonra müzik seslerinin yankılandığı ilk adres Altınpark olurken, nostaljiden günümüze seslendirilen şarkılar vatandaşların sıcak havada adeta gönüllerini de serinletti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SANATA VE SANATÇIYA DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, sokakları ve etkinlik alanlarını sahne gibi kullanan müzisyenlerin seslendirdikleri şarkılar ve çaldıkları enstrümanlarla müziklerini geliştirmelerine destek sağlarken, yeni başlayan uygulama sayesinde Başkent’te sanat ve sanatçıları da teşvik etmeyi amaçlıyor.

Altınpark’ta ilk kez sahne aldıklarını belirten Orhun Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

Arkadaşlarımla metrolarda ve sokaklarda müzik yapıyoruz. ANFA Genel Müdürlüğü bizlerle irtibata geçti. Metrolardan sonra müzik etkinliklerini parklara taşıyacaklarını söylediler. Öncü gruplar olmamız için bizi davet ettiler. Bu imkanı bize sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, ANFA Genel Müdürü Sayın Semih Narlıoğlu’na ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Umarım Ankara bundan sonra daha da güzelleşir ve bu uygulamalar öncü olur. Güzel sanat etkinliklerini hem halk izler hem de bizler bu sayede kendimizi geliştirip, Türkiye’ye açılabiliriz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız.”

Park sanatçılarının konserini ailesiyle birlikte dinlemeye geldiğini söyleyen Gökmen Avcı, “Böyle programları özlemişiz, bence halk da özlemiş. Zaman geçtikçe katılımın yoğun olacağını düşünüyorum” derken, eşi ve oğlu ile şarkılara eşlik eden Erdoğan Polat da, “Programı çok beğendik ve başarılı bulduk. Büyükşehir Belediyesi’nden yeni etkinlikler bekliyoruz” sözleriyle uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANFA Genel Müdürlüğü yetkilileri ise sadece Altınpark’ta değil Ankara’daki diğer parklarda da amatör müzisyenlerini teşvik etmek amacıyla, uygulamanın yaygınlaştırılacağı bilgisini verdiler.

HER HAFTA SONU AYRI GRUPLAR SAHNEDE

Kendilerini ve müziklerini tanıtmak isteyen amatör sanatçılar Başkent’te ANFA Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak sahne alabilecek.

Başkentliler yaz boyunca Altınpark’ta başlayan uygulama sayesinde hafta sonları ayrı ayrı grupları izleyebilecek. Altınpark Göl Tiyatrosu’nda 29 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da ‘Grup +-30’, 30 Haziran Pazar günü ise saat 19.00’da Altınpark Ana Meydan’da ‘Sempre’ adlı grup konser verecek.

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