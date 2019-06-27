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Çocuğun emziğini kaparak emen köpek, ilgi odağı oldu

Taksim’de Toni isimli yaramaz köpek Arap çiftin küçük çocuğuna ait emziği kaparak emmeye başladı. Emziğini köpeğe kaptıran küçük çocuk ağlayarak annesinden emziğini kurtarmasını istedi.
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Taksim’de hayvanseverler tarafından su ve yemek verilerek beslenen Toni isimli sokak köpeği Arap turist ailenin en küçük çocuğunun emziğini alarak oynamaya başladı. Emziğini köpeğe kaptıran küçük Arap çocuk ağlayarak annesinden emziğini almasını istedi. Aile ise emziği ısırarak emen köpeğe müdahalede bulunamayarak köpeği izlemeye başladı. Küçük çocuğun emziğini kapan yaramaz köpek Toni, emziği ağzında emerek çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

(Sümer Avcı/İHA)

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