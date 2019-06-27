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Prof. Kırman Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olarak 1933 yılında beri faaliyet gösteren Uluslararası Cam Komisyonu tarafından Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü. Uluslararası Cam Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Alicia Duran Carrera cam sanayinin gelişimine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı Prof. Dr. Ahmet Kırman’a ödülünü ABD’nin Boston kentinde düzenlenen bir törenle takdim etti.
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Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünya cam sanayinin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu (International Commission on Glass - ICG) tarafından Başkanlık Ödülü’ne (President’s Award) layık görüldü. Ödül, ABD’nin Boston kentinde 9-14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 25’inci Uluslararası Cam Konferansı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Uluslararası Cam Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Alicia Duran Carrera, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Şişecam Topluluğu’nun Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın liderliğinde stratejik yatırım hamleleriyle büyüdüğüne ve dünya liginde önde gelen oyuncular arasına girme başarısını gösterdiğine dikkat çekerek, “Bu süreçte Şişecam’ın üretim yaptığı ülke sayısı 4’ten 13’e çıkarken, üretim tesislerinin sayısı ise 26’dan 43’e yükselmiştir. Sonuçta, cam ve kimyasallar üretim hacmi ikiye katlanırken, çalışan sayısı da 15 binden 22 bine ulaşmıştır” dedi. 

“Hem kıdemli profesyonellere hem de kariyerinin başındaki gençlere olağanüstü bir rol model olmaktadır”

Aynı zamanda Prof. Dr. Ahmet Kırman liderliğinde Ar-Ge alanındaki yatırımların artığını ve alanında Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Alicia Duran Carrera, sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Kırman’ın liderliğinde Ar-Ge’de iş birliğine ve ortak yaratıma dayalı inovasyon yaklaşımı ve stratejik iş birlikleri ile yürütülen ortak çalışmalar ve projelerle kurumsal seviyede ortaklıklar ivme kazandı. Sayın Kırman aynı zamanda Uluslararası Cam Komisyonu’nun faaliyetlerine her alanda ve sürekli verdiği destekle uluslararası seviyede cam bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri destekledi. Bu alandaki katkılarının ve bu konuya olan kesintisiz adanmışlığının en açık göstergesi dikkat çeken profesyonel başarılarıdır. Bu anlamda hem kıdemli profesyonellere hem de kariyerinin başındaki gençlere olağanüstü bir rol model olmaktadır. Şişecam’ın dünyada seçkin üreticiler arasına girmesini sağlayan büyüme hamlelerinin yanı sıra Sayın Kırman’ın cam sektöründe araştırma ve teknolojik gelişmeye olan adanmışlığı ve her seviyede Uluslararası Cam Komisyonu faaliyetlerine sağladığı katkı bu ödüle layık görülmesini sağlayan başlıca özellikleridir.”

Başkanlık Ödülü’nü Uluslararası Cam Komisyonu Başkanı Carrera’nın elinden alan Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ise yaptığı konuşmada, Şişecam’ın bugün 150 ülkeyi aşan satışları ve 22 bin çalışanıyla küresel bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Şişecam düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası, cam elyaf ve kimyasallar yelpazesinde yeni ürün ve yeni teknoloji geliştirme yarışında sahip olduğu gelişmiş Ar-Ge alt yapısı ve yetkin insan kaynağıyla dünyadaki sayılı şirketlerden biridir. Üretim kapasitesi ölçeğinde dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumunda olan Şişecam, dünyanın en büyük yedinci sentetik soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir. Kurumsal bir anlayış çerçevesinde 1976 yılında başlattığımız araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetlerini bugün alanında dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde yürütüyoruz. 1984 yılından beri üyesi olduğumuz Uluslararası Cam Komisyonu’nda yönetim ve teknik komitelerde aldığımız çeşitli görevlerle ve Komisyonun yıllık toplantılarına ev sahipliği yaparak cam dünyasına yön verenler arasında yer alıyoruz. Cam bilimi ve teknolojisi alanındaki çalışmalarımızı konferanslar, toplantılar, komite çalışmaları gibi çeşitli platformlarda paylaşıyor, cam dünyasının gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu ödülü cam bilimine verdiğimiz önemin ve uzun yıllardır bu alanda yaptığımız çalışmaların bir karşılığı olarak büyük bir gururla kabul ederken, Uluslararası Cam Komisyonu’na da teşekkürlerimi sunuyorum.”

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