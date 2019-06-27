Intercem 100 Konferansı’nda Çimsa Yoğun İlgi Gördü

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, her sene düzenlenen ve sektörün önde gelen konferanslarından olan Intercem 100’e gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerinin tanıtıldığı stant ile katıldı. Beyaz çimento alanında, küresel piyasalardaki liderliğini koruyan Çimsa, yenilikçi çözümler sağlayan ürünleri ile dikkat çekti.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan Intercem 100 Konferansı’na katılmaları ile ilgili şunları söyledi: “Çimsa olarak 50 yıla yakın bir süredir çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2018 yılında Türkiye çimento ihracat şampiyonu olduk. Geniş çaplı ihracat gücümüz sayesinde 2019 yılında global oyuncu kimliğimizi güçlendirmeye ve dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişip, insan hayatına değer katmaya devam edeceğimize inanıyorum.”

Çimsa olarak dünyanın en büyük beyaz çimento üreticileri arasında yer aldıklarını belirten Ülkü Özcan, “Geleceğin dijital çimento şirketi olarak yurt içinde; Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar fabrikalarımız ile üretim yapıyoruz. 2019 yılının başında Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası Bunol’u satın alarak, Çimsa’yı beyaz çimento sektöründe global bir lider oyuncu konumuna taşıdık. Bunol yatırımımız ile üretim kapasitemizde artış sağladık. Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarına da ihracat hacmimizi artırarak, sürdürülebilir büyümemizi destekleyeceğiz.” dedi.

Özcan şunları ekledi, “Geniş ürün yelpazemiz, küresel satış gücümüz ve üstün lojistik kanallarımız sayesinde dünyanın dört bir yanından müşterilerimize ürünlerimizi eksiksiz ve zamanında sunuyoruz. Türkiye’deki üretim tesislerimizin yanı sıra, yurtdışındaki 7 terminalimiz aracılığıyla da müşterilerimize yaygın lojistik ağımızla hizmet veriyoruz. Mersin Fabrikamız’da bulunan ve Tükiye’nin ilk ve tek tescilli çimento Ar-Ge Merkezi Formülhane ile müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine özel ürünler geliştiriyoruz. Teknik destek ekiplerimizle tüketicilerin bilgi birikimini ve ürün kalitesini artırmaya destek veriyoruz.’’