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Keçiören Belediyesinde Hizmet İçin Eğitimler Devam Ediyor

Keçiören Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde Resmi Yazışma Kuralları konulu hizmet içi eğitim programı düzenledi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Afet Bilinci ve Yangında Tahliye konulu ilk hizmet içi eğitimin ardından bu hafta düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları eğitiminin önemine değinen Belediye Başkanı Turgut Altınok Devletimizin kurum ve kuruluşların temel iletişim unsuru belgeler ve dokümanlardır. Belgenin oluşturulmasından saklanmasına ve ardı
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Keçiören Belediyesinde Hizmet İçin Eğitimler Devam Ediyor mask
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KEÇİÖREN BELEDİYESİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

ALTINOK: KURALLARIN UYGULANMASI LİYAKATLİ BİR DEVLET BÜROKRASİSİNİN BİR GEREĞİDİR

Keçiören Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde Resmi Yazışma Kuralları konulu hizmet içi eğitim programı düzenledi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Afet Bilinci ve Yangında Tahliye konulu ilk hizmet içi eğitimin ardından bu hafta düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları eğitiminin önemine değinen Belediye Başkanı Turgut Altınok Devletimizin kurum ve kuruluşların temel iletişim unsuru belgeler ve dokümanlardır. Belgenin oluşturulmasından saklanmasına ve ardından da nasıl imha edileceğine dair kuralların uygulanması liyakatli devlet bürokrasisinin bir gereğidir dedi.

EĞİTİM GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Belediye personellerinin özellikle yazışma ve belge oluşturma konularında bilgilendirilmesi için düzenlenen hizmet içi eğitim programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı Halil Şenerin açılış konuşmasıyla başladı. Program Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi ve Belge Yönetim Daire Başkanlığında görevli Uzman Selman Solhanın sunumuyla Belge Yönetimi Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Resmi Yazı İçerik Hazırlama konuları ele alınarak devam etti. Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Feridun Güneşin de aralarında bulunduğu 98 belediye personelinin katıldığı program sabah 10.00da başlayıp mesai bitimine kadar devam etti.

EĞİTİM PROGRAMI VERİMLİ GEÇTİ

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilen Resmi Yazışma Kuralları konulu hizmet içi eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Turgut Altınok Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte resmi yazışma ve belge oluşturma konularında yetkinin belirli yeniliklerle birlikte Cumhurbaşkanlığımıza geçmiş olması bu eğitim programının zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda belediye personellerimizin belge ve belge yönetimi konularına hâkim olmaları ve bu hususlardaki güncel bilgileri öğrenmeleri için düzenlediğimiz programımız gayet verimli geçti. Eğitim veren uzmanlarımıza ve katılım sağlayan personellerimize teşekkür ediyorum diye konuştu.

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Bugün 10:15 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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