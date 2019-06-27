Tatilde Süt ve Peyniri İhmal Etmeyin!

Tatil döneminde rutin alışkanlıklar değişiyor, tatilin ruhuna uygun ama genellikle bedenin fiziksel ihtiyaçlarına ters beslenme düzenlerine geçiliyor. Ağır yiyecekler ve gazlı içecekler öne çıkıyor. Oysa tatilde büyüklerin ve özellikle çocukların protein, kalsiyum ve vitamin ihtiyacı sona ermediği gibi terleme nedeniyle kaybedilen değerli minerallerin telafi edilmesi önem kazanıyor.

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından olan Teksüt’ün Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş’e göre süt ve süt ürünlerinin kıymeti böyle zamanlarda daha da öne çıkıyor.

Kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko…

“Protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko, B1, B2, B6, B12 vitamini gibi pek çok vitamin ve mineral içeriğiyle süt ve süt ürünleri, günlük beslenme ihtiyacına en güzel cevabı veriyor” diyen Murat Keleş, sağlıklı bir tatil için süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir gibi süt ürünlerinin ihmal edilmemesini önerdi.

“Değişen yaşam ritmi nedeniyle tatil beslenmesinde ölçü kaçabiliyor” tespitini yapan Murat Keleş’in paylaştığı bilgiye göre sağlıklı yetişkin bireylerin her gün 3 porsiyon, çocuk ve gençlerin ise en az 2 - 4 porsiyon süt veya ürünlerini tüketmeleri uygun olur. Bir orta boy kupa süt (240 ml), bir kase yoğurt (200-240 ml) ya da iki kibrit kutusu büyüklüğünde (ortalama 40-60 g) peynir bir porsiyon olarak değerlendirilebilir.

Kahvaltı şart!

Süt ürünlerinin en baskın şekilde tüketildiği kahvaltının atlanmaması gerektiğini belirten Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü, “Tespitlerimize göre okul çocukları, alışkanlığı olsa bile yaz ve tatil dönemlerinde süt içmeyi aksatıyor. Aynı şekilde büyükler de yaz döneminde süt içmeyi azaltıyor, neyse ki yerine ayran ve yoğurdu tercih ediyorlar” bilgisini paylaştı.

Yazın sıcak havanın neden olduğu terlemenin mineral kaybını da beraberinde getirdiğini hatırlatan Murat Keleş, tatilde besin değeri düşük ve enerji değeri yüksek gıdalar tercih edilse bile; bol suyun yanı sıra besin değeri yüksek, süt içeren ya da sütle yapılan içecek ve yiyeceklerle dengenin sağlanabileceğini dile getirdi.