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Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın favorisi

Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) web sitesinde, yürüyüşün yıldız ismi Meryem Bekmez hakkında yayınlanan detaylı haberde, Türk yürüyüşündeki tırmanışta...
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Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) web sitesinde, yürüyüşün yıldız ismi Meryem Bekmez hakkında yayınlanan detaylı haberde, Türk yürüyüşündeki tırmanışta Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) akılcı projesinin meyve verdiği yorumu yapıldı. Haberde, Meryem'in Boras’taki yarışlarda mutlak favori olduğu belirtildi.

EA, gelecek ay yapılacak Avrupa U20 Şampiyonası'nda yarışacak favori atletleri tanıttığı haber serisinde, Türkiye yürüyüş rekortmeni Meryem Bekmez'e yer verdi. Diyarbakır'da 2000 yılında doğan milli atletin müthiş çıkışını özetleyen haberde, Meryem'in U20 yaş grubunda son bir kez önemli bir unvan için yarışacağı İsveç'in Boras kentinde mutlak favori olduğu vurgulandı. 'Meryem U20'ye Boras'ta son bir zaferle vedaya hazırlanıyor' başlığıyla yayınlanan haberde, TAF Yürüyüş Koordinatörü Mustafa Akyavaş'ın görüşlerine de yer verildi.

Akyavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yürüyüş branşına yaptığı önemli yatırımla çok kısa sürede bu seviyeye gelindiğine dikkat çekilirken, kıtanın en önemli yürüyüşçülerinden biri haline gelen Meryem'in Boras'tan sonra tamamen büyükler kategorisine odaklanacağını ve ilk hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda iyi bir derece elde etmek olduğunu ifade etti. Haberdeki analizde Meryem'in ileri yönlü momentumu, düşük kol tutuşu, hızlı adımlaması ve mental gücünün büyük avantaj olduğu belirtilirken, Akyavaş da, "Bununla birlikte Meryem'in fiziki yapısı yürüyüşe çok uygun. Çok çalışkan bir atlet. Sağlam bir duruşu var, her zaman pozitif. Bu da onu güçlü bir atlet yapıyor" yorumunda bulundu.

EA haberinde, yakın gelecekte Türkiye'nin yakaladığı bu ivmeyle yürüyüşte başka büyük başarılar kovalama ihtimalinin güçlü olduğu da vurgulandı.


Bugün 10:56 TSİ Ankara- Spor

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