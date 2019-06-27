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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları başladı. 52 gün sürecek çalışmalar nedeniyle FSM Köprüsü’nde 4 şerit kapatılarak trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Sabah saatlerinde FSM Köprüsü’nde trafik yoğunluğu oluşmasıyla vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti. Vatandaşların trafik yoğunluğundan kaçarak geldikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

(Mustafa Biçer/İHA)