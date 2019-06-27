Gölbaşı'nda ki o villa yıkıldı

TAŞPINAR MAHALLESİNDE KAÇAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN BİR VİLLA BELEDİYE EKIPLERI TARAFINDAN YIKILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan İmar Barışı sürecinin sona ermesiyle birlikte ilçedeki ruhsatsız kaçak yapıları takibe alan Gölbaşı Belediyesi ekipleri Taşpınar Mahallesinde bir site içinde tespit edilen villa inşaatının yıkımını gerçekleştirdi.

ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yanısıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de bulunduğu yıkım işleminde konuşan Şimşek: Ankaranın turizm bölgesi olan ilçemizde kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sadece kanuni gereklerini yerine getirerek ruhsatını alan vatandaşlarımız inşaat yapabilecek. Şu an yıkımını yaptığımız kaçak villa örneğinde olduğu gibi bundan sonra da tespit ettiğimiz kanuna aykırı yapılara müdahale etmeye devam edeceğiz derken desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Vedat Çiftçi'ye teşekkür etti.

İLK YIKIM GÖLBAŞINDA GERÇEKLEŞTİ

Yapı Kayıt Belgesi ya da kamuoyunda İmar Barışı adıyla bilinen uygulamada müracaatların 15 Haziran itibariyle sona erdiğini 30 Haziran itibariyle de bedellerini yatıran vatandaşlarımızın yapı kayıt belgelerini alacaklarına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen: Taşpınar Mahallesi sınırları içinde bulunan bu bina ile ilgili Ankarada gerçekleştirdiğimiz ilk yıkım işlemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler olarak ülke genelinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğimizi göstermiş oluyoruz. 2018den sonra yapılmış olan hiçbir kaçak yapıya ne Bakanlık olarak bizler ne de yerel yönetimler hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizler Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda yerel yönetimlerle de işbirliği içinde hareket ederek artık ülkemizde kaçak binaları gündemimizin dışına çıkaracağız şeklinde konuşurken destek ve hassasiyetlerinden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşeke teşekkürlerini sundu.